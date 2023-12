Stand: 18.12.2023 08:00 Uhr "Neues aus Büttenwarder" - Das Festspiel-Programm

Für alles Fans der Kultserie "Neues aus Büttenwarder" kommt wieder die schönste Zeit des Jahres: die "Büttenwarder-Festspiele". Ein vollgepacktes Programm im NDR Fernsehen mit einer tollen Mischung Ihrer Lieblingsfolgen. Wir starten selbstverständlich traditionell mit der Weihnachtsfolge, Heiligabend um 19.05 Uhr geht es los. Festtagsmenu und Geschenkeverteilung sollten programmtauglich koordiniert sein, dann steht dem Genießen nichts mehr im Wege.

Vom 24. Dezember bis zum 7. Januar laufen die "Büttenwarder-Festspiele". Das bedeutet insgesamt 20 Folgen der Kultserie im NDR Fernsehen. Am 26. Dezember ab 1.30 Uhr sind in der Büttenwarder-Nacht op Platt sechs Folgen auf plattdeutsch zu sehen. Außerdem wird die Dokumentation "Jan Fedder - mit Ecken, Kanten und ganz viel Herz" am Sonnabend, 30.12., um 21.45 Uhr ausgestrahlt.

Die Sendetermine gibt es hübsch übersichtlich zum Ausdrucken als PDF-Download.

Alle Folgen stehen bereits einen Tag vor und zwölf Monate nach der Fernsehausstrahlung als Video-on-Demand in der Mediathek zur Verfügung. Im Fernsehen und online gibt's die hochdeutschen Folgen auch als Hörfilmfassung.

