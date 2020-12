Sendedatum: 30.12.2020 21:00 Uhr Jan Fedder für immer unser Brakelmann

Auch wenn wir am 30. Dezember 2019 von Jan Fedder Abschied nehmen mussten, lebt die Figur Kurt Brakelmann im Herzen weiter. Wir wollen uns an unserem Kurti erfreuen, aus diesem Grund haben wir für unsere Fans wieder einige Highlights aus den Archiven hervorgeholt.

Bilder, die man nie vergisst

Videos

Hier finden Sie auch ein paar Kurzfilmchen mit Kurt Brakelmann in der Hauptrolle. Die Auswahl war leider zu groß, so dass hier nicht alle "Schnipsel" gezeigt werden können. In regelmäßigen Abständen werden immer wieder neue Clips gezeigt.

Klingeltöne

Holen Sie sich diese speziellen Klingeltöne von Kurt Brakelmann auf Ihr Handy. Ein ganz klarer Klassiker ist natürlich, wenn Brakelmann "Groß" denkt und auf seine ganz spezielle Art seine Sicht auf einen Berufsstand erklärt.

Weitere Informationen Quiz über Jan Fedder alias Kurt Brakelmann Beantworten Sie die kniffeligen Fragen rund um Jan Fedder und Kurt Brakelmann. Wir verlosen Stullenbrett und Tasse. Quiz

