Stand: 09.03.2022 12:45 Uhr Frühlings-Foto-Aktion "Erlentrillich: Wer piept denn da?"

Man sollte es kaum glauben. In Büttenwarder scheint es Tiere zu geben, die sonst nirgendwo zu finden sind. Oder kannten Sie bisher den Erlentrillich? Adsche beschreibt ihn so detailliert und genau, dass er vielleicht doch gerade auch vor Ihrer Haustür sitzt.

Fahndungsdaten

Der Erlentrillich hält den Kopf schief, hat eine hellblaue Blässe, eckige Augen und - aufgepasst - rosa Tatzen! Und wenn er in der Mauser ist, wird er dunkelgrün. Typische Gesänge sind das spezifische "Kiek kiek kiek" sowie in der Balz die Laute "Hüb hüb hüb" - "Tarup tarup tarup" ertönt zumeist in den Morgenstunden. Gibt's denn das?

VIDEO: Erlentrillich: Hellblaue Blässe, eckige Augen, rosa Tatzen (2 Min)

AUDIO: Der Erlentrillich ruft (an)! (1 Min) Der Erlentrillich ruft (an)! (1 Min)

Erlentrillich Auflauern und ablichten

Sollten Sie dem kleinen gefiederten Freund also tatsächlich schon mal begegnet sein, so schicken Sie uns doch ein Foto von ihm. Sie können ihn auch malen oder basteln und dann abfotografieren. Hauptsache wir bekommen die ersten Bildbeweise für seine Existenz. Oder lebt er wirklich nur im Mikrokosmos Büttenwarder?

Bildbeweise einsenden

Bitte nutzen Sie das folgende E-Mail-Formular. Die Einsendungen werden wir hier in einer Bildergalerie ausstellen.

Ihre Daten Name, Vorname: * Ort: E-Mail: * Bild anhängen Bitte fügen Sie ein Bild bei (Querformat, mind. 1.920 x 1.080 Pixel, Datei bitte nicht größer als 2 MB): * Ihr Bild Bitte machen Sie eine kurze Bildbeschreibung: * Ihr Einverständnis Rechteerklärung: Ich bin damit einverstanden, dass das von mir eingesandte Foto über die Aktion des NDR hinaus unentgeltlich im Internet unter www.ndr.de veröffentlicht und damit weltweit verbreitet wird. In diesem Zusammenhang wird mein vollständiger Name und der Titel des Bildes veröffentlicht. Dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, können die Bilder zur Kenntnis nehmen, bearbeiten und vervielfältigen. Mir ist bekannt, dass der NDR keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. Für das eingesandte Bild besitze ich sämtliche für die Veröffentlichung erforderlichen Rechte. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 26.06.2019 | 22:50 Uhr