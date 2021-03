Stand: 23.03.2021 11:41 Uhr Fotoaktion: Wir suchen Ihr Ambiente

Haben auch Sie Räumlichkeiten mit einem besonderem Disägn (frz.-büttenward. für: Design)? Zu Brakelmanns Hof gehört dieses spezielles Ambiente - innen, außen und umzu - was uns in eine längst vergangene Welt eintauchen lässt.

Der diskrete Charme ländlicher Baufälligkeit wurde auf Brakelmanns Hof in Perfektion umgesetzt. Das Interieur hat sich so nach und nach angesammelt, und irgendwann verliert man schier den Überblick über die Wohnaccessoire-Kollektion.

Mitmachen lohnt sich

Fotografieren Sie Ihr Disägn. Die eingeschickten Stillleben* (*leblose oder unbewegte Gegenstände in einem Raum) werden wir hier in einer Bildergalerie präsentieren. Schreiben Sie noch kurz dazu, was an diesem Bild besonders ist, das ist ja meist nicht auf dem ersten Blick zu erhaschen. Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen. Die Aktion endet am 30. Juni 2021/23.59 Uhr.

"Brakelmanns Hof" zu gewinnen

Das Bild, welches das typische Büttenwarder-Ambiente zeigt, wird prämiert. Als Preis winkt die DVD-Box "Brakelmanns Hof" inklusive Sound - satte 910 Minuten Bonusmaterial, ein Booklet, Peters Milchglas mit Gravur, Adsches und Brakelmanns Bierdeckel, einen Magnet mit dem beliebten "Bootsmotiv" sowie einen "Büttenwarder"Aufkleber.

Ambiente bis der Dachs kotzt ... was bieten Sie?

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 03.04.2021 | 16:05 Uhr