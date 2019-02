Büttenwarder im Rennen um die Goldene Kamera

Neues aus Büttenwarder steht zur Wahl für die Goldene Kamera. In diesem Jahr entscheidet eine Publikumswahl, welche Heimat-Serie in der Gunst der Zuschauer an vorderster Stelle steht. Die Leser und Zuschauer können ab sofort bis zum 1. März abstimmen, welche drei Favoriten in der Kategorie "Beliebteste Heimat-Serie" in das Rennen um die Goldene Kamera gehen. Der Gewinner wird live per Telefonvoting in der Show ermittelt: Also fleißig abstimmen!

Preisverleihung am 30. März in Berlin

Brakelmann, Adsche und Co. würden sich sehr über diese Auszeichnung freuen. Für den Preis finden wir sicher einen schönen Platz im Dorfkrug. Die Verleihung der Goldenen Kamera findet am 30. März in Berlin statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.

Weitere Informationen Link Goldene Kamera 2019 Die Publikumswahl entscheidet, welche Heimat-Serie in der Gunst der Zuschauer an vorderster Stelle steht. extern