Stand: 15.12.2022 00:01 Uhr Büttenwarder-Festspiele - Das Programm zum 25. Jubiläum

Die letzte Klappe ist längst gefallen, wir mussten uns von tollen Schauspielerin verabschieden und dennoch wollen wir das Jubiläum der erfolgreichen Kultserie im Programm gebührend bejubeln.

Neues aus Büttenwarder feiert vom 24. Dezember bis zum 1. Januar Büttenwarder-Festspiele. Das bedeutet 19 Folgen der Kultserie im NDR Fernsehen. Am 25. Dezember ab 00.40 Uhr werden in der Büttenwarder-Nacht op Platt auch die finalen Folgen auf plattdeutsch zu sehen sein, dazu kommen noch viele weitere beliebte Folgen und die Dokumentation "Letztes Gedeck in Büttenwarder".

Am 26. Dezember ab 20.15 Uhr werden Ihre Wunschfolgen gezeigt: Die Mehrheit hat sich für "Apparillo", "Schmerzensgeld" und "Gerlinde" entschieden.

Alle Folgen und die Dokumentationen stehen bereits einen Tag vor und zwölf Monate nach der Fernsehausstrahlung als Video-on-Demand in der Mediathek zur Verfügung. Im Fernsehen und online gibt's die Folgen auch als Hörfilmfassung.

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 24.12.2022 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten