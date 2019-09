Schwimmerin Maike Naomi Schnittger

NDR Talk Show - 13.09.2019 22:00 Uhr

In ihrer Sportkarriere hat Maike Naomi Schnittger bisher insgesamt 18 Medaillen geholt. 2020 will die sehbehinderte Schwimmerin bei den Paralympischen Spielen in Tokyo nach ganz oben.