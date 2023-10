Stand: 18.10.2023 17:00 Uhr "Hundert Klassiker" von Steffen Henssler zu gewinnen!

Am 29. September war der Steffen Henssler in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen nachträglich drei Exemplare seines Kochbuchs "Hundert Klassiker. Lieblingsrezepte - einfach gemacht".

Mit einem Lottogewinn fiel der Startschuss für seine kulinarische Karriere: Nach einer so finanzierten Ausbildung an einer Sushi-Akademie in Los Angeles arbeitete sich Steffen Henssler zu einem der erfolgreichsten Köche im deutschen Fernsehen hoch. Heute ist er nicht nur Gastronom, sondern auch Bestseller-Autor. In seinem neuen Kochbuch gibt es 100 Klassiker der Küche einfach zubereitet: von der Erbsensuppe mit Mettenden über Königsberger Klopse bis hin zum Sauerbraten vom Rind - deftige Klassiker der Hausmannskost mitsamt den passenden Desserts. Was bei ihm zuhause auf den Tisch kommt, wenn es mal schnell gehen muss, das verrät der Hamburger Koch in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 24. Oktober, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 29.09.2023 | 22:00 Uhr