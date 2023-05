Stand: 02.05.2023 15:00 Uhr Gewinnen Sie die Memoiren von Radio-Legende Peter Urban!

Am 5. Mai ist der Musikjournalist und NDR Moderator Peter Urban zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seiner Memoiren "On Air. Erinnerungen an mein Leben mit der Musik".

Für ihn wäre ein Leben ohne Musik unvorstellbar: Der Musikjournalist und Moderator Peter Urban beginnt seine Karriere beim NDR in den frühen 1970er-Jahren mit der Sendung "Musik für junge Leute" und bringt damit frischen Schwung in die deutsche Radiolandschaft. Seit 1997 ist der in Bramsche (Niedersachsen) geborene Musikliebhaber die deutsche Stimme des Kommentators beim Eurovision Song Contest wie zuvor schon beim Grand Prix d'Eurovision. Auch in diesem Jahr wird er am 13. Mai das ESC-Finale aus Liverpool mit seinem gewohnt trockenen Humor kommentieren. In seinem Buch "On Air" und in der NDR Talk Show erzählt der Pop-Experte, der am 14. April 75 Jahre alt wird, von seiner Musikleidenschaft, seinem Podcast "Urban Pop" und seinen Begegnungen mit nationalen und internationalen Popgrößen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 9. Mai, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 05.05.2023 | 22:00 Uhr