Stand: 07.09.2022 16:30 Uhr Gewinnen Sie die Graphic Novel "Freibad"!

Am 26. August war Nilam Farooq zu Gast in der NDR Talk Show. Die 32-jährige Schauspielerin hat 2021 den Bayerischen Filmpreis als beste Darstellerin für ihr Spiel in Sönke Wortmanns Kinofilm "Contra" gewonnen. Ab dem 1. September ist sie nun in Doris Dörries Kinofilm "Freibad" zu sehen. Dort soll Deutschlands einziges Frauen-Bad unter freiem Himmel plötzlich von einem männlichen Bademeister beaufsichtigt werden, was unter den weiblichen Gästen für Empörung sorgt. Das Drehbuch zur Sommer-Komödie von Doris Dörrie, Karin Kaçi und Madeleine Fricke hat Paulina Stulin in eine Graphic Novel umgearbeitet. Wir verlosen drei Exemplare!

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 13. September, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

