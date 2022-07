Stand: 11.07.2022 09:00 Uhr Gewinnen Sie die "City"-Bandbiografie!

Am 15. Juli ist "City"-Sänger Toni Krahl zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare der Bandbiografie "City: Einmal wissen, dieses bleibt für immer" von Christian Hentschel.

Die Band "City" um Sänger Toni Krahl gehörte zu den erfolgreichsten Popgruppen der ehemaligen DDR. Der 1978 erschienene Song "Am Fenster" zählt zu den größten Hits der DDR-Rockgeschichte. Und "City" gelang mit dem Song und dem gleichnamigen Album etwas, was nur wenigen DDR-Bands damals gelungen ist: Erfolg auch im Westen. 2022 feiert die mittlerweile vierköpfige Band unter dem Motto "50 Jahre City - Die letzte Runde" ihr Jubiläum mit einer Tour, die sie auch nach Hamburg führen wird. Ihr 73-jähriger Sänger wird bis heute von vielen Ostdeutschen innig verehrt, denn er ist immer unbequem gegenüber den Machthabern gewesen und immer loyal zu seinen Fans. In der NDR Talk Show erzählt der Berliner über sein bewegtes Leben und warum "City" für viele heute Kult ist.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 19. Juli, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

