Gewinnen Sie die Bücher und CDs unserer Gäste!

Am 11. September sind Max Giermann, Dr. Yael Adler, Achim Reichel, Angelo Kelly mit seiner Familie und Vince Ebert zu Gast in der NDR Talk Show. Alle drei haben Bücher geschrieben, die Sie mit etwas Glück gewinnen können, wenn Sie an unserer Verlosung teilnehmen.

Max Giermann: "Ich bin was, was du nicht siehst!"

Max Giermann ist der Mann mit den vielen Gesichtern. Als Parodist hat der ausgebildete Schauspieler unzählige prominente Personen, wie Klaus Kinski, Karl Lagerfeld, Stefan Raab, Kai Pflaume, Uli Hoeneß oder Dieter Bohlen nachgestellt. Selbst ohne aufwändige Maske, allein mit Stimme und Mimik schafft er es, seine Figuren aufblitzen zu lassen. Den Hang zum lustigen Fach hatte Max Giermann von Anfang an. Schon während seines Studiums ließ er sich zum Clown ausbilden. In seinem Buch gewährt er einen Blick in sein Leben und seine Arbeit.

Dr. Yael Adler: "Wir müssen reden, Frau Doktor!"

Die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist wichtig, denn mangelnde Empathie und Zuwendung führen zu Frust und Zweifel, behindern sogar Therapieerfolge. Dr. med Yael Adler ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Nach ihrer Arbeit in der Forschung hat sie sich 2007 mit einer eigenen Praxis in Berlin niedergelassen. Durch ihre langjährige Erfahrung als praktizierende Ärztin weiß sie, zu welchen Problemen es zwischen den "Göttern in Weiß" und den Patienten kommen kann. Wie sich eine vertrauensvolle Kommunikation herstellen lässt und sich beide auf Augenhöhe wiederfinden können, das erklärt Dr. Yael Adler in ihrem aktuellen Buch "Wir müssen reden, Frau Doktor.

Vince Ebert: "Broadway statt Jakobsweg"

Über 20 Jahre lang stand Vince Ebert erfolgreich als Wirtschaftskabarettist auf der Comedy-Bühne. Dann wollte er in seinem Leben eine Zäsur machen. Aufbruch statt Midlifecrisis, so das Motto des 52-Jährigen. Sein Plan: gemeinsam mit seiner Frau für ein Jahr lang in New York zu leben und zu arbeiten. Im Juli vergangenen Jahres ging die Reise los. Doch wegen Corona wurden aus den geplanten 12 Monaten nur 9. Gerade noch rechtzeitig schafft er im März die Rückkehr nach Europa. Was der im hessischen Amorbach geborene Ebert in der amerikanischen Metropole erlebt hat und was er über Deutsche und Amerikaner gelernt hat, erzählt der Kabarettist in seinem Buch "Broadway statt Jakobsweg".

Achim Reichel: "Ich habe das Paradies gesehen"

Der Sänger Achim Reichel wird gern "Ur-Vater des deutschen Rock" genannt. Als Frontmann der Hamburger "Rattles" spielte er zwischen 1960 und 1966, zu Zeiten des legendären "Star- Club", an die 30 Singles ein, die Hamburger Jungs tourten schon 1963 zusammen mit den damals noch weniger bekannten "Rolling Stones" durch England und begleiteten die weltberühmten "Beatles" 1966 auf deren einziger Deutschland-Tournee. "Ich habe sehr viel Glück gehabt. Eine derart lange Karriere kann man nicht nur mit Können erklären", sagt der Musiker. Jetzt ist er der Hamburger Jung 75 Jahre alt und blickt zurück. Am 15.09. erscheint seine Biografie "Ich habe das Paradies gesehen".

Angelo Kelly und seine Familie: "Coming Home"

Als jüngstes Mitglied der legendären Kelly-Familie verzauberte Angelo Kelly in den 90er Jahren mit "An Angel" Millionen Menschen weltweit. Er war Leadsänger und Star der ehemaligen Straßenmusik-Truppe und bereits als Vierjähriger auf CD zu hören. Mit sieben Jahren schrieb er sein erstes Lied und als 1994 mit dem Album "Over The Hump" der große internationale Durchbruch kam, fand sich der Teenie unter Fan-Brief-Bergen wieder. Früh hat der Mädchenschwarm die große Liebe seines Lebens getroffen: 1998 lernte Angelo Kelly seine heutige Frau Kira kennen, seit 2005 sind sie verheiratet und haben fünf Kinder zwischen 19 und vier Jahren: Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William. Gemeinsam mit seiner eigenen "kleinen" Familie macht Angelo Kelly auch erfolgreich Musik. Gerade haben sie ihr viertes Studioalbum veröffentlicht "Coming Home".

