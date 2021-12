Stand: 14.12.2021 14:00 Uhr Gewinnen Sie den Gedichtband von Julia Engelmann!

Am 17. Dezember ist Julia Engelmann zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen vier Exemplare ihres Gedichtbands "Lass mal an uns selber glauben"!

"Eines Tages, Baby" - mit diesen Worten beginnt das Gedicht der Frau, das sie zu einer der erfolgreichsten deutschen Poetry-Slammerinnen machte: Julia Engelmann. Sie versteht es mit Worten die Seele zu streicheln und Menschen zu rühren. Das Video von "Eines Tages, Baby" wurde bereits 13 Mio. Mal im Netz aufgerufen. Sie schrieb mehrere Lyrik-Bestseller und hat auch schon ein musikalisches "Poesiealbum" veröffentlicht. "Lass mal an uns selber glauben" heißt ihr neustes Buch, im nächsten Jahr geht sie auf Live-Tour. Vorher wird die 29-jährige Wortakrobatin aber noch das NDR Publikum mit ihren Worten berühren. Nicht erst eines Tages, sondern am 17. Dezember.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 21. Dezember, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 17.12.2021 | 22:45 Uhr