Stand: 07.09.2022 16:30 Uhr Gewinnen Sie den Debütroman von Matthias Matschke!

Am 9. September ist zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Debütromans "Falschgeld".

Schauspieler Matthias Matschke beherrscht das mühelose Crossover zwischen den Genres. Seine komische Seite hat er in Anke Engelkes "Ladykracher" und in der Comedyserie "Pastewka" bewiesen. Krimi kann er natürlich auch, wie er unter anderem vier Jahre lang als Ermittler in "Polizeiruf 110", in "Helen Dorn" und in der Reihe "Professor T" gezeigt hat. Als Charakterschauspieler hat er 2015 in "Der Fall Barschel" als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident geglänzt. Jetzt zeigt der 53-Jährige, der in seiner Freizeit gerne fotografiert, erneut seine Vielseitigkeit. Anfang September erscheint sein Debütroman, der autobiografisch gefärbt ist, in der westdeutschen Provinz der 80er-Jahre spielt und von Freundschaft, der ersten Liebe und dem Tod handelt.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 13. September, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 09.09.2022 | 22:00 Uhr