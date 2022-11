Stand: 01.11.2022 18:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Kochbuch von Nelson Müller!

Am 4. November ist der Koch und Gastronom Nelson Müller zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Kochbuchs "Gutes Essen - nachhaltig, saisonal, bewusst".

Kochen, singen, Bücher schreiben, im Fernsehen auftreten: Nelson Müller ist ein vielbeschäftigter Mann - und dabei höchst erfolgreich. Als Vierjähriger kommt er von Ghana nach Deutschland und wächst in Stuttgart in einer deutschen Pflegefamilie auf, deren Namen er annimmt. Nach seiner Ausbildung zum Koch auf Sylt hat er schon in einigen Restaurants von Nord bis Süd am Herd gestanden. Die aktuelle Heimat des Sternekochs ist Essen, wo er gleich zwei Restaurants führt. In seinem aktuellen Buch "Gutes Essen" und in der NDR Talk Show verrät er seine Lieblingsrezepte und gibt Tipps für nachhaltiges und saisonales Kochen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 8. November, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 04.11.2022 | 22:00 Uhr