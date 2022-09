Stand: 19.09.2022 13:30 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Vera Tschechowa!

Am 23. September ist Schauspielerin Vera Tschechowa zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihrer Autobiografie "Überwiegend heiter. Mein ziemlich bewegtes Leben".

Sie war eine der populärsten Film- und Theaterschauspielerinnen der Nachkriegszeit: 1940, mitten im Krieg geboren, gab Vera Tschechowa 1957 mit 17 Jahren ihr Schauspieldebüt an der Seite von Heinz Erhardt in "Witwer mit fünf Töchtern". Es folgten über 50 Filme wie "Das Mädchen mit den Katzenaugen", "Der Arzt von Stalingrad", "Als der Schleier fiel" und "Das Brot der frühen Jahre" und sie spielte u.a. mit Gert Fröbe, O. W. Fischer, Mario Adorf, Joachim Fuchsberger und Götz George. 1959 wurde ihr nach mehreren öffentlichkeitswirksamen Begegnungen mit Elvis Presley, der in Deutschland gerade seinen Militärdienst absolvierte, eine Affäre mit ihm angedichtet. Jetzt schildert sie in ihren Memoiren erstmals, wie es wirklich war mit Elvis. Außerdem erzählt Vera Tschechowa von ihrem deutschen Vater, der als Arzt an der Berliner Charité ein Kollege des weltberühmten Chirurgen Professor Sauerbruch war, von ihrer temperamentvollen russischen Mutter Ada und ihrer unvergessenen Großmutter Olga Tschechowa, die bereits ein deutscher Stummfilmstar war, bevor sie als Ikone des Ufa-Tonfilms auch die Aufmerksamkeit Adolf Hitlers erregte.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 23.09.2022 | 22:00 Uhr