Stand: 31.03.2022 12:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Sebastian Fitzek!

Am 1. April ist Sebastian Fitzek zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Buches "Schreib oder stirb".

Sebastian Fitzek gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und meistgelesenen Schriftsteller*innen in Deutschland. In seinen Büchern verbreitet er eine düstere, oft albtraumhafte Atmosphäre. In seinen Geschichten wimmelt es von Psychopathen, die brutal ihr Unwesen treiben. Umso erstaunlicher, dass Fitzek vor allem auf weibliche Leser*innen eine große Faszination ausübt. Seine letzten beiden Thriller "Das Geschenk" und "Der Heimweg" wurden beide zu Bestsellern. Zuletzt erschien sein Psychothriller "Playlist". Seit Oktober 2021 moderiert Sebastian Fitzek die Talksendung "Riverboat". Jetzt veröffentlicht der Erfolgsschriftsteller sein neuestes Werk "Schreib oder stirb", das er zusammen mit Moderator und Comedy-Autor Micky Beisenherz geschrieben hat. Wie Psychothriller und Humor zusammenpassen, wird Sebastian Fitzek in der NDR Talk Show erzählen.

