Gewinnen Sie das neue Buch von Palina Rojinski!

Am 11. November ist Palina Rojinski zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Buchs "Folge deinen Sternen".

Palina Rojinski ist ein Star mit einer bemerkenswerten Lebensgeschichte. Vor 37 Jahren wird sie in St. Petersburg geboren, kommt mit sechs Jahren nach Deutschland und gewinnt noch vor ihrem zehnten Lebensjahr zweimal den deutschen Meistertitel in rhythmischer Sportgymnastik. Sie studiert Literatur und Geschichte und startet ihre Laufbahn als Moderatorin bei den Musiksendern Viva und MTV. Zum beliebten Sidekick von Joko und Klaas wird sie in deren Show "Circus HalliGalli". Parallel dazu spielt sie sich in Filmen wie "Rubbeldiekatz", "Willkommen bei den Hartmanns" oder "Enkel für Anfänger" als Schauspielerin in die Herzen eines breiten Publikums. Ob als Influencerin bei Instagram, Podcasterin mit "Podinski" - diese Frau läuft auf allen Kanälen mit Erfolg. Jetzt greift der Star nicht nach den Sternen, sondern deutet sie vielmehr in ihrem neuen Buch "Folge deinen Sternen". Wie ernsthaft sie sich mit Astrologie beschäftigt und was für sie in den Sternen steht, erzählt Palina Rojinski u.a. in der NDR Talk Show.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 11.11.2022 | 22:00 Uhr