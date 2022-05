Stand: 24.05.2022 15:30 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Mirja Boes!

Am 27. Mai ist Mirja Boes zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Buchs "Es ist nicht alles Mett, was glänzt".

Komik und Kulinarisches liegen bei ihr nah beieinander: Mirja Boes, eine der beliebtesten deutschen Comediennes, machte sich als "Möhre" auf den Ballermann-Bühnen Mallorcas einen Namen. Später zog sie in die Fernseh-WG von Ralf Schmitz und Markus Majowski ein, die als "Die Dreisten Drei" ein großes TV-Publikum amüsierten. Boes ist neben ihren eigenen Bühnenauftritten als Koch-Show-Jurorin im Einsatz und hat ein Restaurant in Essen. In ihrem neuen Buch "Es ist nicht alles Mett, was glänzt" nimmt sie uns mit auf eine kulinarische Reise durch ihr Leben. In der NDR Talk Show wird sie in Erinnerungen an Fernsehabende mit ihrem Bruder bei Spiegelei mit Zwiebeln und Nuss-Nougat-Toast schwelgen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 31. Mai, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 27.05.2022 | 22:00 Uhr