Stand: 09.08.2022 15:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Katja Suding!

Am 12. August ist Katja Suding zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Buches "Reißleine. Wie ich mich selbst verlor - und wiederfand".

Katja Suding ist eine Frau, die es ganz an die Spitze in der Politik geschafft hat. Sie gewinnt zwei Bürgerschaftswahlen als Kandidatin der FDP in Hamburg, zieht in den Deutschen Bundestag ein, wird dort stellvertretende Fraktionschefin und erobert höchste Parteiämter. 2021 beendet Katja Suding, eines der bekanntesten Gesichter der Partei, ihre politische Laufbahn. Der Grund: Zehn Jahre Politikgeschäft haben sie von sich selbst entfremdet. Mittlerweile hat sie den Weg zu sich wieder gefunden, ein Buch darüber geschrieben und erzählt in der NDR Talk Show, welche Spuren die Zeit in der Top-Etage der Politik hinterlassen haben. Aber vor allem, wie das Leben für sie in Zukunft weitergeht.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 16. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 12.08.2022 | 22:00 Uhr