Stand: 11.07.2022 09:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Janni und Peer Kusmagk!

Am 15. Juli sind Janni und Peer Kusmagk zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen acht Exemplare ihres neuen Buches "Der Ruf deines Herzens".

Sie sind zwei unkonventionelle Persönlichkeiten mit ungewöhnlichen Lebensläufen: das Ehepaar Janni und Peer Kusmagk. Janni Kusmagk ist auf Sylt geboren und wächst als jüngste Tochter in einer Surferfamilie auf. Sie ist deutsche Meisterin im Wellenreiten auf Short- und Longboard. Der Berliner Peer Kusmagk spielt in der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", ist als Moderator tätig und wird 2011 zum RTL-Dschungelkönig gewählt. Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden 2016, nackt und in aller Öffentlichkeit - nämlich in der TV-Show "Adam sucht Eva". Im Anschluss gründen sie eine Familie und reisen um die Welt. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder und leben auf Mallorca. In ihrem gemeinsamen Buch "Der Ruf deines Herzens" und in der NDR Talk Show erzählt das Ehepaar, warum sie ein glückliches Leben führen und welche Hindernisse sie auf dem Weg dorthin überwinden mussten.

Und so können Sie gewinnen:

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 15.07.2022 | 22:00 Uhr