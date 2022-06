Stand: 20.06.2022 16:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Ildikó von Kürthy!

Am 17. Juni ist Ildikó von Kürthy zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Romans "Morgen kann kommen".

Warum sie Schriftstellerin geworden ist? "Weil ich nichts anderes konnte", sagt Ildikó von Kürthy. Als Kind, war sie ein ausgesprochen einseitig begabtes, gut gelauntes Plappermaul ohne jegliches mathematisches oder naturwissenschaftliches Talent, sagt sie. Heute ist sie Bestsellerautorin und hat mehr als sechs Millionen Bücher verkauft - zehn Romane, drei Sachbücher und ein Kinderbuch. Für ihre Leser*innen möchte sie eine gute Freundin sein, kritisch, liebevoll, ehrlich und immer da. Als Ü-Fünfzigerin schreibt sie nun über den Lebensabschnitt, in dem Frauen endlich die Bühne ihres eigenen Lebens erobern, wie sie sagt. Deshalb nennt sie ihren neuen Roman auch "Morgen kann kommen". In der NDR Talk Show erzählt die gebürtige Rheinländerin, welche Vorteile das Alter wirklich hat und was sie auf der Bühne ihres Lebens noch alles spielen möchte.

