Gewinnen Sie das neue Buch von Hinnerk Baumgarten!

Am 20. Mai ist Hinnerk Baumgarten zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen ein Exemplar seines neuen Buchs "Younger sän ewer".

Der beliebte NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten ist seit 2006 fest im DAS!-Moderatorenteam und lebt in Hamburg. Seine Karriere startete der 54-Jährige beim Hörfunk und moderierte von 1997 bis 2004 die Morgensendung beim Hitradio Antenne. 2004 wechselte er dann zum NDR in Hannover. Jetzt blickt der gebürtige Hannoveraner auf sein bisheriges Leben zurück. In seinem Buch "Younger sän ewer" erzählt er mit viel Humor und Selbstironie, wie Männer um die 50 ticken. Ob seine Tochter Mathilda Holthaus seine Ansichten teilt, was die beiden gemeinsam unternehmen und zu welchen Gelegenheiten es auch mal zum Streit kommt, erzählen Vater und Tochter in der NDR Talk Show.

