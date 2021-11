Stand: 16.11.2021 11:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Hape Kerkeling!

Am 19. November ist Hape Kerkeling zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Buchs "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich""!

Weitere Informationen Hape Kerkeling: "Die Katze ist ein mysteriöses und mystisches Wesen" Katzen sind Hape Kerkelings heimliche Religion. Sein Buch ist ein ernstgemeinter, aber auch augenzwinkernder Ratgeber. mehr

Seine Gags sind mittlerweile in den Sprachgebrauch übergegangen: Man "hat Rücken" oder ist "dann mal weg". Der Entertainer Hape Kerkeling hat uns unvergessliche Fernsehmomente beschert: sein legendärer Auftritt als Königin Beatrix, sein "Hurz"-Konzert, die medialen Überraschungsangriffe auf Politiker oder ahnungslose Mitmenschen, denen er zum Dank eine Mitropa-Kaffeemaschine in die Hand drückte. Oder auch sein Horst Schlämmer-Auftritt bei "Wer wird Millionär", als er mit Günther Jauch den Stuhl tauschte. Als Moderator hat er jahrelang den Vorentscheid zum ESC präsentiert, er hat "Let's Dance" moderiert oder seine eigene Sendung "Hape trifft". Millionen Menschen haben seinen Jakobsweg-Bestseller "Ich bin dann mal weg" und seine Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" gelesen. Beide Verfilmungen wurden riesen Kinoerfolge. Nun hat er wieder ein Buch geschrieben, von dem er in der NDR Talk Show erzählen wird und das den Wortschatz sicherlich erneut bereichert.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 23. November, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 19.11.2021 | 22:00 Uhr