Gewinnen Sie das neue Buch von Dr. Umes Arunagirinathan!

Am 8. April ist Dr. Umes Arunagirinathan zu Gast in der NDR Talk Show.

Der Herzchirurg und Autor Dr. Umes Arunagirinathan ist Anfang der 1990er-Jahre als Zwölfjähriger nach einer abenteuerlichen Flucht aus Sri Lanka nach Deutschland gekommen und fand in Hamburg seine neue Heimat. Hier kann er seinen Traum, Arzt zu werden, erfolgreich verwirklichen. Doch wie viele andere People of Colour erlebt auch Dr. Umes immer wieder diskriminierendes Verhalten seiner Umwelt. Doch er sieht sich nicht als Opfer, sondern als Streiter für ein Zusammenleben, in dem das Gemeinsame die Hauptrolle spielt. In seinem Buch "Grundfarbe Deutsch. Warum ich dahin gehe, wo die Rassisten sind" und in der NDR Talk Show erzählt der 44-Jährige, warum er sich für die Freiheit zur Selbstentfaltung, Gleichberechtigung, Toleranz und Diversität einsetzt.

