Stand: 14.09.2022 12:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Daniel Schmidt!

Am 16. September sind die Kiez-Wirte Daniel Schmidt und Susanna Horn zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare von Daniel Schmidts neuem Buch "Kiez. Kein Roman".

Dieses Paar schmeißt zusammen gleich vier Kiez-Läden: Daniel Schmidt und Susanna Horn. Die beiden gelten als echte St. Pauli-Originale und halten mit dem legendären "Elbschlosskeller" eine wahre Kiez-Institution am Laufen. Über seine Erlebnisse in einer der bekanntesten Kneipen des Landes, die bis zum Lockdown 70 Jahre lang Tag und Nacht geöffnet hatte, hat Daniel Schmidt einen Bestseller geschrieben. Er steht schon seit seinem 18. Lebensjahr hier hinter der Theke. In seinem zweiten Werk "Kiez. Kein Roman" schreibt der 38-Jährige über seinen Kampf für den Kiez und über ganz persönliche Begegnungen auf St. Pauli. Er und Susanna, die seit mehr als zehn Jahren liiert sind, berichten von Charakteren, die es so nur auf dem Kiez geben kann. "Wer hier lebt, der weiß, worauf er sich einlässt", sagt Daniel Schmidt. Über die weltweite Faszination für dieses Hamburger Viertel und warum sie selbst dort immer schon gearbeitet, aber nie gewohnt haben, erzählt das Paar, erstmalig gemeinsam in einer Fernsehsendung, in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 20. September, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 16.09.2022 | 22:00 Uhr