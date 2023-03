Stand: 07.03.2023 10:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Andreas Englisch

Am 10. März ist Andreas Englisch zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seines neuen Buches "Das Vermächtnis von Papst Franziskus. Wie der Kämpfer im Vatikan die katholische Kirche verändert hat".

Zehn Jahre ist Papst Franziskus nun schon im Amt und Vatikanexperte Andreas Englisch begleitet ihn vom ersten Tag an. Englisch ist bekennender Franziskus-Fan, denn er betrachtet den gebürtigen Argentinier als radikalen Reformer. Der profunde Kenner des Kirchenstaates hat auch schon die Vorgänger - Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. - begleitet. Mit den Enthüllungen von Missbrauchsvorwürfen fällt aber auch die größte Krise der katholischen Kirche in Franziskus' Amtszeit. Um den Gesundheitszustand "seiner Heiligkeit" macht Andreas Englisch sich zunehmend Sorgen, denn der 86-Jährige mutet sich immer noch Reisen zu, auf denen er sich emsig für den Weltfrieden einsetzt. In seinem neuen Buch blickt Andreas Englisch auf "Das Vermächtnis" von Papst Franziskus zurück. Warum er sich seit 30 Jahren in Rom so wohl fühlt und weshalb er ein glühender Franziskus-Anhänger ist, erzählt Andreas Englisch in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 14. März, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 10.03.2023 | 22:00 Uhr