Stand: 20.06.2022 17:30 Uhr Gewinnen Sie das neue Album von Peter Kraus!

Am 24. Juni ist Peter Kraus zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Albums "Idole".

Er ist die Legende des deutschen Rock'n'Roll: Peter Kraus. In den 50er-Jahren wird er mit Hits wie "Tutti Frutti" oder "Sugar Baby" zum "deutschen Elvis" und für viele Teenager zum Idol. Auch nach der Blütezeit des Rock'n' Roll bleibt Kraus erfolgreich. Er produziert, komponiert, textet und tritt mit der Sängerin und Schauspielerin Conny Froboess in Schlagerfilmen wie "Wenn die Conny mit dem Peter" auf. Als Entertainer macht er sich später mit TV-Shows wie "Herzlichst, Ihr Peter Kraus" und "Hallo Peter" einen Namen und gewinnt die nächste Fan-Generation für sich. Bis heute ist das so geblieben, denn noch immer steht der 83-Jährige auf der Bühne. Auf seinem neuen Album "Idole" verneigt er sich nun vor den großen Swing- und Jazz-Größen seiner Kindheit und Jugend. In der NDR Talk Show verrät er, warum er sich nach 65 Bühnenjahren jetzt auf seine Wurzeln besinnt, wie er sich fit hält und wie er sich als Stinktier bei "The Masked Singer" gefühlt hat.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 28. Juni, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 24.06.2022 | 22:00 Uhr