Stand: 30.09.2021 10:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Album von Felix Jaehn!

Am 1. Oktober ist Felix Jaehn zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Albums "Breathe".

Als Felix Jaehn mit 16 Jahren begann, auf Partys Musik aufzulegen, konnte wohl noch niemand absehen, dass aus dem Jungen aus Norddeutschland einmal ein Weltstar werden würde. Seit einigen Jahren gehört der 27-jährige gebürtige Hamburger zu den gefragtesten und beliebtesten DJs der Welt. Seine Songs haben weit über eine Milliarde Klicks auf den verschiedenen Streaming-Plattformen. Zu seinem ersten Nummer-Eins-Hit in den USA hat ihm der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier persönlich telefonisch gratuliert. Viel Zeit verbringt Felix Jaehn nach wie vor in der Nähe von Boltenhagen, wo er aufgewachsen ist: "Das ist für mich Heimat, Familie, Ankommen, Ruhepol. Ich bin ein totaler Naturmensch und gerne draußen." Anfang des Jahres nahm er sich eine Auszeit in einem buddhistischen Kloster. Jetzt geht der Trubel wieder los, denn am 1. Oktober erscheint sein neues Album "Breathe".

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 5. Oktober, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 01.10.2021 | 22:00 Uhr