Stand: 11.07.2022 09:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Album von Ella Endlich!

Am 15. Juli ist Sängerin Ella Endlich zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Albums "Sternschwimmer" auf CD.

Ihr Charthit "Küss mich, halt mich!" aus dem Jahr 2009 ist Ella Endlichs Signatur-Song. Doch wer sie darauf reduzieren wollte, liegt völlig falsch. Sie kann auf fast 25 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken, und das in den unterschiedlichsten Bereichen: als Sängerin, Musical-Star, Schauspielerin und Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar". 2019 tanzte sich die aus Weimar stammende Künstlerin bei "Let's Dance" ins Finale und in diesem Jahr gewann sie als "Das Zebra" die TV-Show "The Masked Singer". Nach vier Jahren ohne neue Musik erscheint nun im Juni ihr neues Album mit dem Titel "Sternschwimmer". In der NDR Talk Show verrät die 38-Jährige, welche Ereignisse sie für ihre neuen Songs inspiriert haben und was sie im vergangenen Jahr auf ihrer 44-tägigen Asienreise erlebt hat.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 19. Juli, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 15.07.2022 | 22:00 Uhr