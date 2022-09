Stand: 27.09.2022 16:30 Uhr Gewinnen Sie das neue Album von Bernhard Brink

Am 23. September war Bernhard Brink zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Albums "50".

Es ist das Jahr der Jubiläen für Bernhard Brink. Im Mai ist er 70 Jahre alt geworden. Und er feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Der Schlager-Star ist gerade so erfolgreich wie nie zuvor. Mit seinem letzten Album "lieben und leben" hat er 2021 die höchste Chartplatzierung seiner gesamten Laufbahn erreicht. Das will er nun toppen. Am Freitag ist sein neues Album "50" erschienen. Doch nicht nur als Schlager-Sänger kann der gebürtige Niedersachse in seiner Karriere überzeugen, auch als Moderator von TV- und Radio-Sendungen kann er punkten. Seine Hitparadensendung "Die Schlager des Monats" im MDR ist inzwischen fester Bestandteil der Schlager-Welt. Was er alles in seinem Leben erlebt hat, erzählt Bernhard Brink in seiner ebenfalls in diesem Jahr erschienenen Autobiographie "Alles außer tanzen" und in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 4. Oktober, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 23.09.2022 | 22:00 Uhr