Gewinnen Sie das inspirierende Buch von Benedikt Bösel!

Am 31. März war der "Landwirt des Jahres 2022" Benedikt Bösel zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen fünf Exemplare seines inspirierenden Buches "Rebellen der Erde. Wie wir den Boden retten - und damit uns selbst!".

Videos 18 Min Benedikt Bösel, "Landwirt des Jahres 2022" Er wurde vom Investmentbanker zum Bio-Bauern. Wie viel glücklicher ihn sein neuer Job macht, das verrät er in der NDR Talk Show. 18 Min

Vom Investmentbanker zum Bio-Bauern: Nach zehn Jahren in der Finanzwirtschaft schmeißt Benedikt Bösel den gut bezahlten Job hin und übernimmt den elterlichen Hof in Brandenburg. Die Dürre 2018 bringt ihn erneut an einen Scheideweg: "Ich habe festgestellt, dass Technologie, die sonst üblich ist und gefördert wird, nicht gegen die Trockenheit hilft. Mir wurde klar, dass ich in die Bodengesundheit investieren muss", sagt er. Von Grund auf ändert er das Betriebskonzept - mit Erfolg. Wie wichtig eine gesunde Erde ist und wie viel glücklicher ihn sein neuer Job macht, das verrät der "Landwirt des Jahres 2022" in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 11. April, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

