Gewinnen Sie das Kochbuch von Vicky Leandros!

Am 1. Oktober ist Vicky Leandros zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres Kochbuchs "Ein Hoch auf das Leben. Meine Küche für Familie und Freunde".

Sie liebt bekanntermaßen das Leben und hat auch allen Grund dazu: Die erfolgreiche Schlagersängerin hat bereits 55 Millionen Tonträger in aller Welt und in acht Sprachen verkauft. Im vergangenen Jahr schlüpfte sie in ein Katzenkostüm und wurde bei ProSieben als maskierte Sängerin enttarnt. Vicky ist auch ein Familienmensch und kocht gern für ihre Lieben. Deshalb bringt sie nun ein Kochbuch heraus: "Ein Hoch auf das Leben", das sie zusammen mit ihrer Tochter geschrieben hat. Von wem sie kochen gelernt hat, was bei ihr zu welchen Gelegenheiten auf den Tisch kommt und ob sie dazu griechischen Wein oder gar Ouzo serviert, erzählt sie unter anderem in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 5. Oktober, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

