Gewinnen Sie das Buch von Tupoka Ogette!

Am 21. März ist der internationale Tag gegen Rassimus und sie ist DIE deutsche Vermittlerin für Rassismuskritik: Tupoka Ogette. Sie wurde 1980 in Leipzig als Tochter eines tansanischen Studenten der Landwirtschaft und einer deutschen Mathematikstudentin geboren. Sie hat einen Magister in Afrikanistik, Deutsch als Fremdsprache und in International Business. Seit 2012 ist Tupoka Ogette bundesweit als Beraterin und Trainerin im Bereich Rassismuskritik tätig. Sie sagt: "Wir alle sind rassistisch sozialisiert. Rassismus findet sich in jedem Bereich unseres Lebens, unserer Gesellschaft. Allerdings haben wir nicht gelernt ihn zu erkennen, geschweige denn darüber zu sprechen." Und: "Sprechen lernen über Rassismus ist wie ein Muskel, den wir als Gesellschaft trainieren müssen." In ihrem neuen Buch und in der NDR Talk Show gibt sie Anregungen, wie wir rassismuskritisch leben lernen.

