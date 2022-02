Stand: 28.02.2022 18:00 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Tobias Schlegl!

Am 4. März ist Tobias Schlegl zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Buchs "See. Not. Rettung".

Tobias Schlegl hat das getan, worüber die meisten Menschen nur nachdenken: Er hat die Komfort-Zone verlassen, um etwas gesellschaftlich Relevantes zu tun. Lange war er als erfolgreicher Moderator beim Musiksender "Viva", er führte durch die NDR Satiresendung "extra 3" und das ZDF-Kulturmagazin "aspekte". 2016 ließ er das alles hinter sich und wurde Rettungssanitäter. Nun tauschte er den Rettungswagen gegen ein Schiff. Mehrere Wochen war Tobias Schlegl als Notfallsanitäter an Bord des Seenotrettungsschiffes "Sea-Eye 4" vor der Küste Libyens unterwegs. Unter dem Titel "See. Not. Rettung" erscheint jetzt sein Buch dazu. Wie es sich jenseits des Fernsehens, am Puls des Lebens anfühlt und was er vor den Küsten des Mittelmeers erlebt hat, erzählt Tobias Schlegl in der NDR Talk Show.

