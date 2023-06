Stand: 26.06.2023 17:30 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Stefan Heine!

Am 30. Juni ist der Rätselmacher Stefan Heine zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Buches "Ich rätsle, also bin ich ... schlau und glücklich".

Wenn Sie ein Kreuzworträtsel oder ein Sudoku in einer Zeitung lösen, dann ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von ihm: dem Wahl-Hamburger Stefan Heine. Eigentlich soll der 54-Jährige den familieneigenen Eckernförder Delikatessenbetrieb übernehmen, hat sich dann aber fürs Rätselentwerfen entschieden und es zu seinem Beruf gemacht - und ist zu Deutschlands berühmtesten Rätselmacher geworden. Seit mehr als 25 Jahren macht er das mit großer Leidenschaft und Erfolg: Tausende Bücher, Kalender, Zeitschriften und vieles mehr tragen seinen Namen. Derzeit beziehen etwa 400 Zeitungen und Zeitschriften weltweit Produkte aus seiner Rätselschmiede. Sudokus fertigt der Vater von drei Kindern schon seit 1999, war unter anderem Rätselautor der deutschen, österreichischen und US-amerikanischen Meisterschaften und mit seinen Sudokus bei der Weltmeisterschaft vertreten.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 4. Juli, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 30.06.2023 | 22:00 Uhr