Stand: 09.03.2022 12:00 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Michael Mittermeier!

Am 11. März ist Michael Mittermeier zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Buches "Nur noch eine Folge! Fernsehen von A bis Zapped!"

Michael Mittermeier steht seit über 30 Jahren für intelligenten Humor und Wortwitz. Er hat mit seinen Bühnenprogrammen Millionen von Zuschauer*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistert. Und ihm ist es als einem der ganz wenigen Komiker gelungen, deutschen Humor ins Ausland zu exportieren. In England, Kanada, den USA und sogar in Südafrika wurde er schon vom Publikum mit seinen englischsprachigen Stand-Ups gefeiert. In seinem Buch "Nur noch eine Folge" blickt er nun auf 50 Jahre Fernsehgeschichte zurück und kehrt damit zu seinen Anfängen zurück. Denn bereits in seinem ersten Bühnenprogramm "Zapped" hat er vor 25 Jahren das Fernsehprogramm beobachtet, analysiert und daraus Comedy gemacht. Was sich seitdem am Fernsehen verändert hat, wie sein heutiges Fernsehverhalten aussieht und auf welche Sendungen von damals er heute amüsiert zurückblickt, verrät der 55-Jährige in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 15. März, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 11.03.2022 | 22:00 Uhr