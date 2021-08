Stand: 28.07.2021 10:51 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Maike Brunk!

Am 6. August ist Maike Brunk zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres Buches "Meine große Freiheit".

Maike Brunk, geboren 1971 und aufgewachsen in Nordfriesland, zog nach dem Studium in Kiel nach Hamburg und fand dort Arbeit als Wirtschaftsinformatikerin. Unzufrieden mit ihrem Job sattelte sie vor 14 Jahren um und entwickelte und organisierte Barkassenrundfahrten im Hamburger Hafen. In ihrem Buch "Meine große Freiheit" und in der NDR Talk Show erzählt sie, wie sie zu ihrem neuen Beruf kam, warum es immer mehr Hafenschipperinen gibt und welche ungewöhnlichen Ausflüge rund um den Hamburger Hafen sie empfehlen kann.

