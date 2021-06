Stand: 03.06.2021 10:28 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Kenza Ait Si Abbou Lyadini!

Am 4. Juni ist Kenza Ait Si Abbou Lyadini zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres Buches "Keine P@nik, ist nur Technik".

Computer entscheiden über unseren Job, unseren Krankenversicherungstarif, unsere Partnersuche - sie wissen alles über uns. Aber was wissen wir eigentlich über sie? Kenza Ait Si Abbou Lyadini ist Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz - als eine von wenigen Frauen in diesem Bereich. In der NDR Talk Show am 4. Juni erklärt die gebürtige Marokkanerin, warum wir keine Angst vor der Technik haben müssen und warum sie sich dafür einsetzt, dass mehr Mädchen das Programmieren lernen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 8.Juni, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 04.06.2021 | 22:00 Uhr