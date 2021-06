Stand: 21.06.2021 13:24 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Güldane Altekrüger!

Am 2. Juli ist Güldane Altekrüger zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres Buches "Wölkchenleichtes Grill- und Partybuffet".

Güldane Altekrügers Geschichte liest sich wie ein Märchen: Als Kind einer türkischen Einwandererfamilie in Hamburg-St. Pauli aufgewachsen, ist sie mit 41 Jahren das zweite Mal Mutter geworden. Die neuen Pfunde an Hüfte und Bauch gefielen ihr nicht und weil sie auf Kuchen und Brot nicht verzichten wollte, entwickelte sie ihre eigenen Rezepte. Sie wurden im Internet ein Renner und 2018 brachte sie ihr erstes Kochbuch "Abnehmen mit Brot und Kuchen" als Selbst-Verlegerin raus. Elf Wochen lang stand sie damit auf der Online Bestseller-Liste. Jetzt kommt, pünktlich zur Grillsaison, ihr erstes Grillbuch auf den Markt. Über nächtliches Backen, Verpacken von Buchbestellungen und natürlich über das Abnehmen ohne Verzicht, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 02.07.2021 | 22:45 Uhr