Stand: 13.09.2021 10:00 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Florian Schroeder!

Am 17. September ist Florian Schroeder zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seines Buches "Schluss mit der Meinungsfreiheit. Für mehr Hirn und weniger Hysterie".

In Zeiten ansteigender Hysterie erkennen wir nicht mehr, wer die Guten und wer die Bösen sind. Dass wir aber zu den Guten gehören, das steht für Kabarettist, Moderator und Autor Florian Schroeder fest. Aber - wenn "Gutmensch" ein Schimpfwort ist, wollen wir dann nicht doch lieber böse sein? Gut war er jedenfalls schon früh, denn bereits mit 14 Jahren trat er in Harald Schmidts Sendung "Schmidteinander" auf und mit 15 Jahren moderierte er bereits beim Radio. Seitdem lässt ihn das Kabarett nicht mehr los. Obwohl er sein Philosophie-Studium nach ein paar Semestern abgebrochen hat, gilt er bis heute als "Philosoph des Kabaretts". In der NDR Talk Show wird er mit seinem feinen Gespür für Komik über die aktuelle Lage der Nation philosophieren.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 21. September, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 17.09.2021 | 22:00 Uhr