Stand: 20.10.2021 11:00 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Dr. Carola Holzner!

Am 22. Oktober ist Dr. Carola Holzner zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres Buches "Eine für alle. Als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit".

Nirgends ist der Grad zwischen Leben und Tod so schmal wie in der Notfallmedizin - ein Herzschlag entscheidet. Das Herz von Dr. Carola Holzner, Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin am Helios Klinikum Duisburg, schlägt vor allem für ihre Patient*innen. In der Pandemie erhob sie in vielen Talk-Runden ihre Stimme für alle, die in der Notfallmedizin arbeiten. Ihr Social-Media-Blog "Doc Caro - Medizin für Alle!" machte sie bekannt, mit ihren Videos erreichte sie mehrere Millionen Menschen. Als Kind des Ruhrgebiets hat Carola Holzner das Herz am rechten Fleck und spricht kein Ärzte-Latein mit ihren Patient*innen und Leser*innen, sondern schnörkellos und auf Augenhöhe. Deshalb ist ihr Anliegen, Themen aus der Medizin verständlich zu vermitteln, kurz, knapp und wissenschaftlich korrekt. Das tut sie in einem neuen Buch "Eine für alle". In der NDR Talk Show gewährt sie Einblicke hinter die Kulissen der Notaufnahme in Krankenhäusern.

Und so können Sie gewinnen:

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 26. Oktober, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 22.10.2021 | 22:00 Uhr