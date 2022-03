Stand: 09.03.2022 12:00 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Diana Kinnert!

Am 11. März ist Diana Kinnert zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare ihres Buches "Die neue Einsamkeit. Und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können".

Mit 17 Jahren trat Diana Kinnert in die CDU ein. Heute ist die 31-Jährige Politikerin, selbstständige Unternehmerin sowie Beraterin und Publizistin. Sie beriet die britische Regierung bei der Einrichtung eines Ministeriums für den Kampf gegen die Einsamkeit, ist Mitglied in der Bundeskommission zum Thema "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" und berät diverse zivilgesellschaftliche Einrichtungen und mehrere Landesregierungen zum Thema Vereinzelung. Allein in Deutschland sagen 14 Millionen Menschen, dass sie sich einsam fühlen. Und spätestens seit Corona ist soziale Isolation globaler Status quo. Warum eine neue Einsamkeit immer stärker um sich greift und was wir dagegen tun können, das erzählt Diana Kinnert in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 15. März, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 11.03.2022 | 22:00 Uhr