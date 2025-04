Stand: 08.04.2025 16:45 Uhr Gewinnen Sie das Buch "Wieder werden"!

Am 11. April ist die Autorin Magdalena Gössling zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen vier Exemplare ihres Buches "Wieder werden. Eine Geschichte über Verlust und Erneuerung".

Magdalena Gössling ist Ärztin und angehende Chirurgin als sie 2019 im Alter von 32 Jahren und im siebten Monat schwanger einen Schlaganfall erleidet. Es ist ein Tag, der ihr Leben verändert. Sie verliert die Fähigkeit, zu sprechen und zu schreiben, und ist halbseitig gelähmt. In ihrem Buch "Wieder werden" und in der NDR Talk Show erzählt sie, wie eine Ärztin zur Patientin wird. Und wie es möglich ist, nach schweren körperlichen und geistigen Verlusten zurück ins Leben zu finden. Denn nun, sechs Jahre nach ihrem Schlaganfall, geht es ihr wieder besser, sie hat ihre Sprache und ihren Lebensmut wiedergefunden. Heute lebt Magdalena Gössling mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in ihrer Geburtsstadt Berlin.

