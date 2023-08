Stand: 16.08.2023 11:00 Uhr Gewinnen Sie das "Best Ott"-Album!

Am 18. August ist die Sängerin Kerstin Ott in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen drei Exemplare ihres Albums "Best Ott".

Mehr als 200 Millionen Mal ist ihr Superhit im Netz angeklickt worden: "Die immer lacht" ist die Single, die Kerstin Ott im Jahr 2016 zum Megastar macht. Die in Heide lebende Musikerin schreibt das Lied innerhalb von fünf Minuten am Küchentisch, dann gelangt es zufällig ins Internet und verändert das Leben der gelernten Malerin und Lackiererin komplett - Hit folgt auf Hit, Preis auf Preis. Nach der Veröffentlichung ihres "Best Ott"-Albums nimmt sich die 41-Jährige im Frühjahr eine Auszeit, die sie unter anderem mit einer Wanderung in Portugal begeht. Ganz allein ist sie dabei nicht unterwegs: In einem bemalten Stein namens Wilson findet sie einen würdigen Begleiter, wie sie sagt. Was in ihrem Reiserucksack nicht fehlen darf, mit welchem Gefühl sie nach ihrer Pause auf ihre anstehende Tour blickt und welche Wünsche sie sich während ihrer musikalischen Abwesenheit erfüllt hat, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 22. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 18.08.2023 | 22:00 Uhr