Stand: 06.12.2022 13:00 Uhr Gewinnen Sie das Abenteuer-Reisebuch von Margot Flügel-Anhalt

Am 9. Dezember ist die Abenteurerin und Autorin Margot Flügel-Anhalt zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Buches "Hoch. Hinaus. Meine Reise zu den Menschen an den höchsten Bergen der Welt".

Die 70-jährige Abenteurerin Margot Flügel-Anhalt ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Reisen: Sie ist allein, motorisiert in den abgelegensten Gegenden der Welt unterwegs, denn Freiheit kennt kein Alter. Ihre erste Tour tritt die Sozial- und Theaterpädagogin aus Tuttlingen nach ihrer Pensionierung mit dem Motorrad an. Mit 64 Jahren fährt sie von Deutschland bis zum Pamir-Highway in Zentralasien. Auf ihrer zweiten Expedition reist sie 18.000 Kilometer von Hessen nach Laos in einem alten Mercedes. Und jetzt ist sie mit einem russischen Geländewagen 22.000 Kilometer bis zur höchstgelegenen Straße der Welt, an den Fuß des Nanga Parbat gefahren. "Hoch. Hinaus." heißt ihr neues Buch dazu. Was sie unter einem echten Abenteuer versteht, erzählt Margot Flügel-Anhalt in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 13. Dezember, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 09.12.2022 | 22:00 Uhr