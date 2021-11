Stand: 26.11.2021 13:00 Uhr Gewinnen Sie "Willkommen Goodbye" von Joris!

Am 26. November ist Joris zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Albums "Willkommen Goodbye"!

Früh übt sich, wer ein Popstar werden will: Im Alter von fünf Jahren begann er bereits Musik zu machen und schrieb wenige Jahre später seine ersten Lieder. Heute gehört JORIS zu den beliebtesten und erfolgreichsten Musikern des Landes. Ob "Willkommen Goodbye", "Herz über Kopf" oder "Signal" - der in Mannheim lebende Singer-Songwriter sorgt regelmäßig für Hits. Seine Texte schreibt der 31-Jährige alle selbst: Ob Liebeskummer, die Liebe zu seinem Vater, bei dem er aufgewachsen ist, oder sogar einen überlebten Terroranschlag - JORIS' Texte sind tiefgründig, authentisch und emotional. Im Frühjahr 2021 nimmt JORIS als Kandidat bei der VOX-Show "Sing meinen Song" teil. In der NDR Talk Show lernt man den Künstler, der in Stuhr-Brinkum bei Bremen geboren ist, näher kennen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 30. November, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 26.11.2021 | 22:00 Uhr