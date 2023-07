Stand: 26.07.2023 18:00 Uhr Gewinnen Sie "Toto und der Mann im Mond"!

Am 28. Juli sind Sasha und Julia Röntgen in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen fünf Exemplare ihres Kinderbuchs "Toto und der Mann im Mond".

2011 fanden die beiden nach einigen Anlaufschwierigkeiten zueinander und gaben sich vier Jahre später das Ja-Wort auf Mallorca: der Musiker Sasha und seine Frau Julia Röntgen. Sasha wurde in den 90er-Jahren mit Hits wie "If You Believe" berühmt, erfand sich in den Nullerjahren als Rock'n'Roller Dick Brave neu und ist seit 2022 mit einer eigenen One Man Show auf Tour. Als Juror von Shows wie "The Voice Kids", als Gast von "Sing meinen Song" und Gewinner von "The Masked Singer" ist er ein Publikumsliebling. Julia Röntgen wollte ursprünglich Journalistin oder Autorin werden. Das hat sie jetzt gemeinsam mit ihrem Mann in die Tat umgesetzt: Das Paar, das Eltern eines Sohnes ist, veröffentlicht sein erstes Kinderbuch.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 1. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

