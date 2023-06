Stand: 26.06.2023 17:35 Uhr Gewinnen Sie Stefanie Stahls Buch "Wer wir sind"!

Sie ist Bestseller-Autorin, Podcasterin und wohl Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin: Stefanie Stahl. Warum fühle ich, wie ich fühle? Wie stärke ich meinen Selbstwert? Und was braucht es für eine Beziehung auf Augenhöhe? Fragen, auf die die gebürtige Hamburgerin gute Antworten hat. Seit mehr als 30 Jahren ist die menschliche Psyche ihr Spezialgebiet. Ob in ihrer Praxis in Trier oder in inzwischen schon 14 Büchern - die Tochter einer Heilpraktikerin für Psychotherapie versteht es, komplexe Zusammenhänge unkompliziert zu erklären und überzeugt damit Millionen. Ihr Buch "Das Kind in dir muss Heimat finden" belegt sechs Mal in Folge Platz 1 der Jahresbestsellerliste. Die 59-Jährige punktet aber nicht nur mit Schreiben, sondern auch mit Sprechen: Etwa auf der "PsychoCouch" bei YouTube und im Podcast "So bin ich eben" mit ihrem Kollegen Lukas Klaschinski, in Seminaren oder neuerdings in Online-Kursen für Zuhause. In ihrem aktuellen Ratgeber wirft sie einen genaueren Blick darauf, wer wir sind und was uns prägt. Wer sie besonders prägte, warum sie ein Händchen dafür hatte, sich in die Falschen zu verlieben und wie wir Beziehungen positiv gestalten, verrät Stefanie Stahl in der NDR Talk Show.

