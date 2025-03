Stand: 04.03.2025 12:00 Uhr Gewinnen Sie Sigmar Solbachs Autobiografie

Am 21. Februarwar der Schauspieler Sigmar Solbach zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seiner Autobiografie "Mein Leben - Ein Traum? Ein Blick zurück auf turbulente Zeiten".

Sigmar Solbach gehört zweifellos zu den bekanntesten und markantesten TV-Gesichtern. Seit den 70er-Jahren etabliert er sich als gefragter und gut beschäftigter Film- und Fernsehschauspieler. Seine Paraderolle als Dr. Stefan Frank, "dem Arzt, dem die Frauen vertrauen", bleibt bis heute unvergessen. 104 Folgen lang steht er von 1995 bis 2001 in dieser Rolle vor der Kamera. Angefangen hat seine Karriere allerdings am Theater und bis heute ist er regelmäßig auf der Theaterbühne zu sehen. Privat ist er leidenschaftlicher Segler und hat schon dreimal den Atlantik mit einem kleinen Segelboot überquert. In seiner Autobiografie "Mein Leben - ein Traum?" und in der NDR Talk Show blickt der 78-Jährige auf sein Leben und auf seine Karriere zurück.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 11. März, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 21.02.2025 | 22:00 Uhr